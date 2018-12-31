ضبط 1280 كيلو جراما من اللحوم مجهولة المصدر بالخبر

الوئام - متابعات

ضبطت فرقة المراقبة المسائية في بلدية محافظة الخبر، 1280 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والمجهولة المصدر كانت في طريقها للتوزيع، وذلك في أحد المواقع السكنية التي تقطنها عمالة وافدة.

وأفاد رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن مراقبي بلدية الخبر تمكنوا من ضبط الموقع السكني ومصادرة اللحوم وإغلاق الموقع.

وأكد المهندس الزايدي أن بلدية محافظة الخبر تعمل على الحفاظ على الصحة العامة من خلال الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين الذين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة.

مشيرا إلى أن البلدية ستقوم بتطبيق العقوبات والجزاءات في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.