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رفع كفاءات أعمال الطُرق والإنارة والسيول

بتوجيه الفيصل: تشكيل فريق عمل لتطوير وتأهيل الأحياء بمكة

بتوجيه الفيصل: تشكيل فريق عمل لتطوير وتأهيل الأحياء بمكة
weam.co/564055
مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تشكيل فريق عمل برئاسة أمين العاصمة المقدسة وبمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتطوير أحياء مدينة مكة المكرمة ورفع كفاءات أعمال الطُرق ، الإنارة ، السيول ، الكهرباء ، المياه ، الشؤون الصحية ، شؤون المساجد ، ..الخ ).

وتأتي موافقة سموه الكريم بناءً على ما رفعه أمين العاصمة المقدسة بطلب إستمرار تجربة تطوير أحياء مكة المكرمة والتي سبق للإمارة تنفيذها عام 1434هـ وإنطلاقاً من إهتمام أمانة العاصمة المقدسة بتطوير أعمالها والإرتقاء بمستوى الخدمات البلدية و تحسينها وتطوير المرافق والمواقع الخدمية بالعاصمة المقدسة.

وقد أصدر الأمين توجيهاته بسُرعة وضع خطة عمل المشروع ودعوة الجهات المعنية للإجتماع لشرح فكرة المُبادرة والبدء في التطبيق .

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