الأمير سلطان يُذكّر بـ”الوطن” أكثر من 10 مرات ويثني على تميّز منسوبي السياحة

حتى في لقاء توديعه، لم ينس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن يُذكر إخوانه من منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالوطن وأهمية الإخلاص له والتفاني في خدمته وبنائه، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود والنجاحات الكبيرة التي حققها المنسوبون خلال السنوات الماضية في مهامهم نظرًا لتميّزهم في قدراتهم وانضباطهم واجتهادهم الذي حصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية، والذي سيقودهم في المستقبل أيضًا إلى أعلى المناصب القيادية، بحسب تعبيره.

وذكر الأمير سلطان ين سلمان كلمة الوطن أكثر من 10 مرات خلال لقاء توديع سموّه أمس الأحد، في مقر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، حيث عبّر في اللقاء عن تقديره لمنسوبي الهيئة وامتنانه لمبادرتهم ومشاعرهم، واعتزازه بعمله وعلاقته معهم وبالهيئة التي “نبعت من أرض هذا الوطن”.

مؤسسة منتجة تنبض بقيم الوطن

وعند ترحيبه برئيس الهيئة الجديد أحمد الخطيب، قال: “بالنيابة عنكم سأسلمه مؤسسة محترمة، منتجة، نابضة وحية، وملتزمة بقيم الدولة والوطن التي قامت وظلت ثابتة عليها”.

كما قال في حديثه لمنسوبي الهيئة: “أنتم اليوم بقدراتكم وتأهيلكم العالي وتفوقكم الإداري تستحقون أعلى المناصب، نتيجة تميزكم والتزام الهيئة باختيار المميزين منكم والمواطن الصالح المحترم الذي يستطيع أن يحقق الفرق، وهذا ما حصل”.

وأضاف: “السياحة الوطنية تحولت على أيديكم وأيد شركائنا وبدعم الدولة إلى صناعة اقتصادية كثيفة فيها مدخلات كبيرة وفوائد جمة، ولذلك برنامج التحول الوطني والبرامج الاقتصادية التي سبقته بدأت بالسياحة بشكل خاص لأنها كانت أكثر القطاعات جاهزية ونفعاً للوطن”، متابعا: “حان وقت قطاف عدد من الثمار وليس المهم من يقطفها، بل الأهم أنها الآن أصبحت يانعة وجاهزة للوطن والمستفيد منها المواطن”.

لن تجد مواطنا إلا ويعتز بتراث الوطن

وعند حديثه عن انتقال التراث من الازدراء إلى الازدهار ومن الاحتقار إلى الاستثمار، قال: “لا تجد اليوم مواطنًا إلا ويمشي معتزًا بتراث هذا الوطن”، مضيفًا: “لذلك أنا أقول للجميع اليوم وخاصة الشباب، أحلامك والأشياء التي تؤمن بها تبدأ بالنية الحسنة لله سبحانه تعالى، ثم بأنك لا تتوقع أنها تتحقق لك ولسمعتك؛ بل تتحقق لوطنك”.

وأضاف: “أعود الآن إلى مقعدي الذي بدأت منه سائحًا ومحبًا يستمع ويطالب وينتقد إن وجد تقصيرًا وأعود سائحًا مستمتعا ببلادي، وهو ما بدأته في قضية التراث الحضاري الوطني التي أصبحت الآن قضية وطن”.

عندما تخدم المواطن فأنت تخدم الوطن

وعند تنويهه بما حققته الهيئة من مكانة وحضور فاعل وايجابي في المجتمع، قال: نعتز بأنه هذه المؤسسة نبعت من أرض هذا الوطن، ولذلك كل شيء عملناه ولله الحمد كان بتوافق وتزامن مع قيم هذا الوطن”، مذكرًا المنسوبين: “لا تنسوا أن المواطن هو المستهدف الأول، وإذا خدمت المواطن فأنت تخدم الوطن والدولة، والدولة هي المواطن، لذلك لا ننسى أننا التصقنا مع المواطنين، وعندما تسألني اليوم ما هي مكاسبك في 19 سنة كلها أقول أننا بدأنا ليس من الصفر بل بدأنا من تحت الأرض في أننا نستقطب الناس إلينا”.

أنتم مطلب لجميع الجهات

وخلال حديث سموه عما حققه منسوبو الهيئة من إنجازات وما يحظون به من سمعة مميزة، قال: “ما أسمعه دائمًا إن مسؤولي الهيئة مطلب لجميع الجهات والمؤسسات، فهم منظمون ومحترمون، لقد حققتم إنجازات ومستويات متقدمة في نظم المعلومات، والتطوير الإداري، والأمانة المالية ومكافحة الفساد، وبناء مبادرات انطلقت بها الدولة الآن بمسارات أكبر، واليوم هيئتكم إذا لم تكن الأولى فهي من أكثر الهيئات على مستوى العالم احتراماً عندما تحضر المملكة العربية السعودية إلى اجتماع، والهيئة حصلت على كل الجوائز التي حصلت عليها بدون ما نطلبها، سواء في مجالاتنا الإعلامية أو الالكترونية أو غيرها”.

وأضاف: “أنا أعتز أيضًا بكم قبل كل شيء، أعتز أننا عشنا في إطار هذه القيم الكبيرة التي جعلت منا ما نحن فيه الآن، وكل الخيرات التي نعيشها جاءت لهذا الوطن بحكم أنه بلد الحرمين الشريفين وبلد القيم الإسلامية والمبادئ السامية التي لا يمكن أن نحيد عنها أبداً كما قال المؤسسون أجدادنا وأجدادكم وآباءنا وآباءكم”.