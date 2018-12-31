تقرير الدور الأول: الهلال عال العال النصر وصيف الشباب ينهض.. والاتحاد في نفق مظلم

الوئام- محمد بن نافع:

اختتم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوره الأول بعد مضي (15) جولة شهدت الكثير من الندية والإثارة حيث استطاع الفريق الهلالي أن يكون بطلًا للشتاء بعد مطاردة حثيثة ومتواصلة من غريمه التقليدي النصر والذي حل ثانيًا مع نهاية الدور الأول برصيد (33) نقطة في حين تصدر الهلال بـ (36) نقطة، وتراجع الأهلي في الأمتار الأخيرة من الدوري بخسائر وتعادلات أفقدته بريق المنافسة ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد (24) نقطة، في حين صعد التعاون بأداء مميز إلى المركز الرابع برصيد (25) نقطة مستفيدًا من تعادله مع ضيفه الهلال في الجولة الأخيرة من هذا الدور.

أما الفريق الاتحادي فلايزال يعاني واستمرت لياليه المظلمة ترتقب بدرًا طال انتظاره بعد تعرضه للخسارة الـ (11) عندما حل ضيفًا على الفريق الاتفاقي ليتجمد رصيده عند النقطة (6) في المركز ما قبل الأخير متساويًا بذات الرصيد مع متذيل الترتيب مع أحد.

“الوئام ” في تقريرها هذا تسلط الضوء على أبرز ماجاء في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال بطلا للشتاء:

تصدر الفريق الهلالي فرق الدوري برصيد (36) نقطة بعد مطاردة حثيثة من النصر والأهلي قبل أن يتراجع الأخير إلى المركز الخامس ويواصل النصر مطاردة غريمة التقليدي الهلال بفارق (3) نقاط.

الشباب ينهض:

نهض الفريق الشبابي بعد تعيين خالد البلطان رئيس لليث الشبابي حيث استطاع أن ينتشل الفريق من فرق وسط الترتيب ويحقق انتصارات ونتائج إيجابية أوصلته للمركز الثالث برصيد (29) نقطة.

الأهلي يترنح:

شهد مستوى الفريق الأهلاوي تذبذبًا حادًا بين صعود وهبوط قبل أن يستقر سهمه على الهبوط بشكل حاد قياسًا بمنتصف الدور الأول حيث كان الأهلي يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب إلا أن الأمتار الأخيرة لهذا الدور شهدت خسائر الأهلي حيث كان آخر فوز للفريق في الجولة العاشرة ليتجمد رصيده عند النقطة (24) في المركز الخامس.

الاتحاد يبحث عن بدر يضيء لياليه المظلمة:

لايزال الفريق الاتحادي يعيش تيهان فني كبير جدًا يعيد الأسوأ في تاريخه في الدوري حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد (6) نقاط جمعها من فوز وحيد و(3) تعادلات متساويًا بذات الرصيد مع المتذيل الفريق الأحدي.

الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “بالأرقام”:

الهلال في الصدارة برصيد (36) نقطة.

النصر في الوصافة برصيد (33)نقطة.

الفريق الهلالي الأكثر فوزًا بـ (11) انتصارا.

الفتح الأكثر تعادلًا بـ (7) تعادلات.

أحد والاتحاد الأكثر خسارة بـ (11) خسارة.

الفريق الهلالي الأقوى هجوما بـ (34) هدفًا.

التعاون ثاني أقوى هجوم بـ (31) هدفًا.

الشباب الأقوى دفاعًا لم يلق مرماه سوى (10) أهداف.

الدفاع النصراوي ثان أقوى دفاع حيث لم يستقبل سوى (12) هدفًا.

الدفاع الاتحادي أضعف دفاع بعد أن استقبلت شباكه (32) هدفًا.

المهاجم الفرنسي للفريق الهلالي بافيتيمبي غوميز في صدارة الهدافين بـ (12) هدفًا.

السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والكاميروني لياندري تاومبا مهاجم التعاون في وصافة هدافي الدور الأول برصيد (11) هدفًا.

محمد الصيعري مهاجم التعاون المهاجم المحلي الأكثر تسجيلًا برصيد (8) أهداف.

لويس غوستافو لاعب الفيصلي في صدارة أصحاب اللمسات الحاسمة في الدوري من خلال صناعته لـ (6) أهداف.

أحداث من الدور الأول:

نادي الاتحاد يقيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز بسبب تدهور نتائج الفريق في بداية الدور الأول.

رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الاتحاد ولؤي ناظر رئيس مكلف للنادي حتى نهاية الموسم.

موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يشهد سجالًا وشد وجذب بين رؤساء الأندية الجماهيرية.

رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي يتقدم باستقالته.

حالة إغماء لرئيس نادي الوحدة حاتم خيمي ونظيره الأهلي بعد تسجيل الوحدة لهدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

تقنية الـ (VAR) تحظى بالكثير من الإثارة مع تطبيقها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يعفى من منصبه ويكلف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا عامًا للهيئة العامة للرياضة.