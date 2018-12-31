الأشغال الشاقة لفلسطيني أمريكي “سرب” منازل للاحتلال في القدس

الوئام - وكالات

قضت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله، اليوم، بالأشغال الشاقة المؤبدة على عصام عقل، 53 عاما، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بتهمة تسريب منازل وعقارات للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة.



وجاء في الحكم إنه “عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قرار بإدانة المتهم (ع.ع) بالتهمة المسندة إليه وهي محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعطفا على قرار الإدانة وعملا بأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة”.

وأشعلت قضية عقل، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مواجهة حادة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، أسفرت عن اعتقال محافظ القدس، عدنان الحسيني، وعدد من كوادر وقيادات الأجهزة الأمنية وحركة فتح في المدينة.