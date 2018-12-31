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في حملة لقسم الرقابة الصحية

“بلدية الخرج” تغلق 3 محلات وتصادر كميات من الحلويات واللحوم

“بلدية الخرج” تغلق 3 محلات وتصادر كميات من الحلويات واللحوم
weam.co/564078
الخرج- الوئام- رائد العنزي:
شن قسم الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج حملة على المطاعم ومستودعات المواد الغذائية، لعدم استيفاء الشروط الصحية ومخالفة التخزين وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين.
وأسفرت الحملة عن مصادرة مواد وأدوات غير صالحة للاستخدام تظهر عليها علامات التلف حيث تم مصادرة 40 كيلو حلويات منتهية الصلاحية ومصادرة أكثر من 75 كيلو لحوم ودجاج مخزنة بطريقة غير صحية، وإغلاق 3 محلات أنشطة مختلفة وتطبيق الغرامات عليها حسب الأنظمة واللوائح.
وأكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود.

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