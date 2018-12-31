قاموس “كامبردج” يكشف عن “كلمة العام” 2018.. تعرف عليها

الوئام - وكالات

كشف قاموس “كامبردج” عن نتيجة التصويت الذي أجراه لاختيار كلمة العام 2018، عبر مشاركة أشخاص من مختلف دول العالم.

وذهبت نتيجة التصويت إلى كلمة جديدة نسبيا، بدأ استخدامها وثائقيا في عام 2008 في تقرير كتب بتكليف من مكتب البريد البريطاني.

وأوضح القاموس أن الكلمة التي حظيت بأعلى نسبة تصويت هي “نوموفوبيا” (Nomophobia)، وتعني “الخوف أو القلق من عدم وجود هاتف خلوي أو عدم القدرة على استخدامه”.

ويطرح “كامبريدج” مجموعة من الكلمات في استطلاع رأي، ليختار المشاركون ما يريدونه، وكانت الكلمات الأخرى هي “الفجوة بين الجنسين” (gender gap)، و”الإبادة البيئية” (ecocide)، و(no-platforming) ومعناها حرمان مؤسسة أو شخص يحمل وجهات نظر قد تعتبر غير مقبولة أو معارضة، من التعبير عن رأيه بصورة علنية.

وقال المحررون في “كامبريدج”، في بيان: “اختياركم لكلمة نوموفوبيا يخبرنا بأن الناس حول العالم اختبروا هذا النوع من القلق ورأوا أنه يحتاج إلى اسم”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.