“هيئة المواصفات” تلزم منتجي السيراميك بالحصول على علامة الجودة السعودية

الرياض- خالد المرشود

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة إلى المستوى الخامس لمنتجات السيراميك المشمولة باللائحة الفنية لمواد البناء رقم م. إ-161–17–07–03، حيث أصبح من الملزم على منتجي السيراميك الحصول على علامة الجودة قبل السماح بتداولها في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 167 مؤخرا، والذي ترأسه الدكتور سعد بن عثمان القصبي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة.

وقال “القصبي”، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستوى جودة وسلامة المنتجات المتداولة في أسواق المملكة، مشيرًا إلى أن المجلس اعتمد أيضًا 108 مشروعات مواصفة قياسية سعودية في مختلف القطاعات. كما اطلع المجلس على التقرير الربعي الرابع لأداء الهيئة للعام 2018م وما تم بأهم المنجزات ونسب مؤشرات الأداء.

وأوضح “القصبي”، أن المجلس وافق على تأجيل تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للمنتجات المندرجة تحت اللائحة الفنية للبلاستيك القابل للتحلل رقم م. إ-156–16–03–03 إلى 1/9/2019م، عدا منتجات الأكياس البلاستيكية المنسوجة مثل أكياس الأعلاف وغيرها، وكذلك تعديل تكاليف تسجيل طرازات المحركات الكهربائية في الهيئة وتمديد فترة صلاحية شهادات تسجيل الطراز إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة حرص على دعم وتمكين الهيئة لأداء مهامها ورسالتها التي تستهدف الارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في السوق السعودي، ودعم وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته التنافسية.