شرطة الرياض تحدد هوية المتورط في تلف مركبات المواطنين بطريق “الرين – بيشة”

الرياض- الوئام

تمكنت شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتورط في تلف مركبات المواطنين بطريق طريق “الرين – بيشة”، والقبض عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض بعض مستخدمي طريق “الرين – بيشة” لقذف مركباتهم بالحجارة مما تسبب في تهشم زجاج بعضٍ منها وتعريض حياتهم للخطر، أسفرت التحريات واجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتورط في ذلك، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه.

وأضاف أنه تبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية عدم اتزان أقواله، حيث تم التحفظ عليه وإحالته إلى المستشفى للوقوف على حالته الصحية، وإشعار النيابة العامة بالمحافظة.

وتعلن شرطة منطقة الرياض عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.