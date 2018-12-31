غدا.. بدء إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات

الوئام- واس

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، غدا الثلاثاء، التحقق من التزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات، وذلك تطبيقًا للائحة الفنية السعودية التي أصدرتها الهيئة سابقًا المتعلقة بـ “وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمتناول خارج المنزل”.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات لتمكّن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أطلقت مبادرة وضع السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تعزيز صحة وسلامة المتناول، وزيادة الوعي الغذائي لديه، وأهمية معرفته بالقيم التغذوية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها في المنشآت الغذائية، خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.

ونظّمت الهيئة ورش عمل للمهتمين بالغذاء وأصحاب المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية، لشرح مبادرتها بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة وجبات المطاعم والمقاهي، وآلية حسابها.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن مبادرة وضع السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية بدأت على مرحلتين؛ إذ كانت الأولى اختيارية، لذا حثّت الهيئة من خلالها المنشآت الغذائية على وضع السعرات الحرارية ضمن قوائم الأغذية والمشروبات التي يتم تقديمها، في حين أن المرحلة الثانية “الإلزامية” سيتم تطبيقها غدًا الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة للمنشآت للالتزام باللائحة والتي تنتهي اليوم الإثنين.

وأضاف “السلطان” أن اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة أوضحت المعايير التي تحدد طريقة عرض السعرات الحرارية، ونطاق المنشآت الغذائية التي تشملها اللائحة وهي المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريات، الموجودة بالمتاجر والسوبر ماركت، والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية.

وركزت اللائحة على ضرورة عرض السعرات الحرارية بطريقة واضحة، وأن تكون في الواجهة الأمامية مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام في القائمة، وأن توضع على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم سواء كانت القائمة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو أي شكل من الأشكال، وأن يتم عرض محتويات الطبق الطعام الواحد، وفي حال تم عرض طبق الطعام على شكل وحدات فردية مقسمة، فإنه يجب أن توضع السعرات الحرارية لكل وحدة، وأن يتم الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، كالآيسكريم والمشروبات الغازية، والكعك والصلصات، وكذلك الأطعمة التي يتم إعدادها بطرق مختلفة، كالدجاج المشوي أو المقلي، أو المنكهة بالأعشاب.