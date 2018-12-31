الرياضة السعودية خلال ٢٠١٨.. إنجازات في سطور

مصعب الرويجح- الوئام

شهدت المملكة العربية السعودية، حراك رياضي كبير خلال عام ٢٠١٨، بقيادة الرئيس العام لهيئة الرياضة سابقًا المستشار تركي آل الشيخ، بدعم وتوحيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان له الفضل بعد الله في رفع اسم الرياضة السعوديه، وجاءت أبرز المحطات على النحو التالي:

– الأخضر السعودي أول منتخب عربي في افتتاح كأس العالم.

– حراك رياضي كبير شهدته الرياضة السعودية في ٢٠١٨.

– السعودية تستضيف الفورمولا “اي” في الدرعية وذلك لمدة ١٠ سنوات.

– الأخضر السعودي للشباب يتوج بكأس آسيا.

– الأخضر السعودي للشباب يتأهل لمونديال بولندا.

– جدة تستضيف رويال رمبل بتواجد أشهر المصارعين.

– سداد جميع مديونيات الأندية السعودية.

– ارتفاع القيمة السوقية للدوري السعودي.

– إقامة ماراثون عالمي بمشاركة أفضل العدائين على مستوى العالم.

– إقامة نهائي بطولة العالم للسيارات على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.