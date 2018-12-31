التعليقات: 0

إتلاف ومصادرة كميات من المواد الغذائية في أسواق السيح

إتلاف ومصادرة كميات من المواد الغذائية في أسواق السيح
weam.co/564117
الوئام- واس

صادرت إدارة الرقابة الصحية في بلدية الخرج، اليوم, كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخالفة لشروط التخزين، خلال حملة رقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية بمدينة السيح, حيث جرى على إثرها إغلاق عدد من محلات وإتلاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتطبيق الجزاءات والغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

‏ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الإدارات الرقابية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

“بلدية الخرج” تغلق 3 محلات وتصادر كميات من الحلويات واللحوم

“بلدية الخرج” تغلق 3 محلات وتصادر كميات من الحلويات واللحوم

الخرج.. الرقابة الصحية تغلق 4 مخابز

الخرج.. الرقابة الصحية تغلق 4 مخابز

بالصور: إتلاف مواد غذائية فاسدة والقبض على 34 عاملاً بمكة

بالصور: إتلاف مواد غذائية فاسدة والقبض على 34 عاملاً بمكة

أمانة العاصمة المقدسة تراقب أكثر من 33 ألف منشأة غذائية

أمانة العاصمة المقدسة تراقب أكثر من 33 ألف منشأة غذائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>