غدا.. انطلاق دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بـ3 لقاءات

الوئام- واس

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بإقامة 3 لقاءات.

ويحل فريق القادسية ضيفًا على البكيرية، فيما يواجه الحجاز ضيفه الباطن على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة، ويستقبل الفيحاء ضيفه الشهيد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتتواصل مباريات الدور الـ 64 بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مباريات، حيث يواجه الخلود نظيره الحزم على ملعب البكيرية، فيما يلاقي العربي ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويحل هجر ضيفًا على الحائط على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، فيما يواجه الشباب ضيفه الساحل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيصلي وعفيف.

وتقام يوم الخميس القادم 7 مباريات حيث يلتقي القيصومة مع الغوطة على ملعب نادي الباطن، ويحل النصر ضيفًا على الجندل على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويواجه أبها الجبلين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فيما يواجه ضمك على ملعبه نظيره الأمجاد، ويحل حطين ضيفًا على النهضة، فيما يواجه الجيل ضيفه الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ويستقبل الوحدة نظيره النعيرية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وتقام الجمعة 9 مباريات، تجمع الوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والأخدود مع النجوم، ونجران مع العين، ووج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والتعاون مع العدالة، والغزوة مع جدة، والجبيل مع الاتحاد.

وتختتم مباريات دور الـ 64 يوم السبت القادم بإقامة 8 لقاءات تجمع الهلال مع الدرع ، والأهلي مع الرياض ، والخليج مع المزاحمية ، والاتفاق مع الدرعية، ، والتقدم مع الطائي، والرائد مع عرعر، والوطني مع الأنصار، وأحد مع الشرق .