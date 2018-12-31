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السودان.. مقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في مظاهرات بوسط الخرطوم

السودان.. مقتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في مظاهرات بوسط الخرطوم
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الوئام- متابعات

قتل شخص جراء إصابته بطلق ناري في مظاهرات بوسط الخرطوم، اليوم الإثنين، حسب ما أعلنته مصادر طبية سودانية لبي بي سي.

يشار إلى أن التظاهرات الغاضبة منذ صباح اليوم الإثنين، عادت لشوارع العاصمة السودانية “الخرطوم”، للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام الحاكم، وانتشرت قوات الشرطة السودانية بكثافة في محيط التظاهرات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع السيد عبدالرحمن، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين، فيما تدخلت قوات الأمن الخاصة واعتقلت عدد آخر من المحتجين.

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