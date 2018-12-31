“الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء 2019/01/01 الموافق أول يناير 2019 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على “المرتفعات الجنوبية الغربية، المرتفعات الغربية، شمال ووسط وشرق المملكة”.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة والغبار على “نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، المدينة المنورة، حائل، الجوف”، في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان.