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إيران تحتجز صيادين مصريين.. والقاهرة: نواصل الجهود للإفراج عنهم

إيران تحتجز صيادين مصريين.. والقاهرة: نواصل الجهود للإفراج عنهم
weam.co/564140

احتجزت السلطات الإيرانية صيادين مصريين بالقرب من جزيرة فارس. وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في السعودية، بالقرب من جزيرة فارس.

وقال إن السلطات الإيرانية قررت عرض الصيادين المصريين على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلاً عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم.

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