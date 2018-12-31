تركيا “تعيِّد” على إثيوبيا بطريقتها.. ثالث محاولة لتهريب أسلحة

الوئام - متابعات

أعلنت السلطات الإثيوبية، الإثنين، ضبط ثالث شحنة أسلحة مهربة من تركيا بضواحي العاصمة أديس أبابا، كما تم احتجاز شخصين والتحقيق معهما بتهمة تهريب السلاح.

وقالت مفوضية شرطة أديس أبابا، في بيان صحفي، إنه “تم ضبط 180 مسدسا من طراز “آي كول بي 29″ تركي الصنع، وذلك أثناء تهريبها إلى العاصمة في حافلة صغيرة”.

وأكدت الشرطة الإثيوبية أن عملية ضبط الأسلحة التركية المُهرَّبة تمت في عملية مشتركة من قبل شرطة أديس أبابا وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ووفقا لإذاعة “فانا” المقربة من الحكومة.

وأضاف البيان أن سائق الحافلة الصغيرة ومساعده محتجزان لدى الشرطة للتحقيق معهم بشأن مجريات تهريب الأسلحة.

وفي تصريحات سابقة، قالت الشرطة إن الأسلحة التركية الصنع التي تم تهريبها من السودان المجاور، منذ الأشهر القليلة الماضية، في تزايد مستمر وإن الطلب عليها بدأ يزداد في إثيوبيا عقب الاشتباكات العرقية الأخيرة، والتي شهدتها مختلف المناطق والأقاليم في إثيوبيا.

وتعد هذه هي الشحنة الثالثة من الأسلحة التركية المضبوطة في إثيوبيا، في نوفمبر الماضي أعلنت الشرطة توقيف عربة تحمل أسلحة تركية الصنع على المدخل الشمالي للعاصمة أديس أبابا.

وكانت الشرطة ضبطت يوم الخميس الماضي 27 ديسمبر، أكثر من 4000 رصاصة أثناء تهريبها إلى أديس أبابا.

وتزايدت عدد الأسلحة التي باتت يتم تهريبها إلى إثيوبيا في الآونة من مختلف المعابر، حيث أكدت تقارير شرطة أديس أبابا أن أغلبها تركية الصنع.