لليوم الثالث.. مظاهرات طلابية غاضبة في إيران ومطالبات بإقالة مسؤولين كبار

تتواصل احتجاجات الطلاب في إيران لليوم الثالث، بسبب حادث حافلة دام، ما يزيد مخاوف المسؤولين من تهديد الإضرابات العامة المتنامية للأمن القومي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع بجامعة آزاذ بطهران الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 10 طلاب، بعد احتجاجات على تقادم أسطول النقل، وغياب المحاسبة من جانب السلطات الإيرانية.

وأظهر تسجيل فيديو على تويتر طلابا في حرم جامعي بطهران وهم يرددون شعارات ويطالبون باستقالة رئيس مجلس أمناء الجامعة علي أكبر ولايتي مساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عبد العظيم رضائي نائب حاكم طهران قوله “إن الاحتجاجات لم تكن قانونية”، مشيرا إلى أن “السلطات لم تصدر ترخيصا لأي تجمع. وأن الشرطة تبسط سيطرتها الكاملة على الشوارع، وأنها لم تحتجز أي شخص”.