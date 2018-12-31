الرئيس اليمني يعين محافظا لتعز وقيادات أخرى

أصدر رئيس جمهورية اليمن، الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، قرارات تقضي بتعيينات جديدة، أبرزها مايلي:

القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/نبيل عبده شمسان القدسي محافظاً لمحافظة تعز.

قرار رئيس الجمهورية رقم (188) لسنة 2018م بتعيين اللواء الركن/ سمير عبدالله الصبري قائداً لمحور تعز قائداً للواء 145 مشاه.

قرار رئيس الجمهورية رقم (189) لسنة 2018م بتعيين اللواء الركن/ خالد قاسم فاضل مستشاراً لوزير الدفاع.

قرار رئيس الجمهورية رقم (187) لسنة 2018م، قضت المادة الأولى منه بتعين الدكتور أمين أحمد محمود عضواَ في مجلس الشورى.