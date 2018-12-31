تركيا تعترف: اعتقال أكثر من 75 ألف شخص في 2018

اعتقلت السلطات في تركيا 75 ألف و239 شخصا هذا العام، لصلتهم المزعومة بمنظمات إرهابية، حسبما ذكرت الحكومة التركية اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن ما يزيد قليلا عن 52 آلف شخص تم احتجازهم لصلتهم المزعومة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وتتهم الحكومة التركية جولن بتدبير انقلاب فاشل قام به فصيل من الجيش في عام 2016. لكن السلطات التركية تواصل احتجاز أعضاء يزعم انتمائهم لشبكة جولن بصورة يومية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر اليوم مذكرات اعتقال بحق 60 من أفراد سلاح الجو، فضلا عن احتجاز 31 أخرين بالفعل.

وشملت الاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في عام 2018 أكثر من 19 ألف شخص لهم صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور(بي كيه كيه) ، بينما تم احتجاز أكثر من 3ألاف شخص آخرين بسبب مزاعم ارتباطهم بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش).

وعلى نحو منفصل، قالت وزارة الداخلية التركية إن المحققين فحصوا أكثر من 42 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في 2018 على خلفية اتهامات مزعومة بنشر دعاية إرهابية تحرض على الكراهية وتنال من رجال الدولة. وخضع ما مجموعه 376ر18 مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي للمحاكمة.