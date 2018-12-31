الانضباط تغرم النصر و مدرب الأهلي و نائب رئيس الاتحاد

الوئام-متابعات

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم 3 قرارات،مساء اليوم، تقضي بتغريم كل من نادي النصر ونائب رئيس نادي الاتحاد ومدرب الأهلي

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نائب رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بدفع غرامة قدرها (20,000) ريال، وذلك لدخوله إلى أرضية الملعب متجها لغرفة خلع الملابس رغم تحذير مراقب المباراة له في مباراة الاتفاق و الاتحاد.

كما ألزمت نادي النصر بدفع غرامة قدرها (100,000) ريال وذلك بسبب إلقاء جماهير النادي بإلقاء 3 عبوات مياه أصابت إحداها حكم المباراة في لقاء النصر و الفتح.

وقضت بإلزام مدرب النادي الأهلي بابلو جويدي بدفع غرامة قدرها (20,000) ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية في مباراة ناديه مع نادي الوحدة