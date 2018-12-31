إيران تعترف بتراجع حاد في معدل إنتاج 17 سلعة استراتيجية

الوئام - متابعات

اعترفت إيران بتراجع ملحوظ في معدل إنتاج نحو 17 سلعة استراتيجية في القطاع الصناعي بإيران، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، تبعا لزيادة نسب التضخم، فضلا عن صعوبة تدبير عملة صعبة لاستيراد مواد خام من الخارج.

وأظهر تقرير صادر حديثا عن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية أن السلع التي تراجع معدل إنتاجها تندرج ضمن 27 سلعة أخرى هي الأهم داخل إيران.

وألمح التقرير إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الإنتاج السلعي يرجع بالأساس إلى صعوبة توفير نقد أجنبي لاستيراد مواد التصنيع الأولية من دول أجنبية، فضلا عن حظر تصدير تواجهه أغلب الشركات الإيرانية المحلية.

وتعقّدت مصاعب قطاع الصناعة الإيراني تبعا للفشل الحكومي في إيجاد حلول ناجزة، لاسيما بعد عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان على مرحلتين في أغسطس، ونوفمبر، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم قبل 3 سنوات.