شاهد بالفيديو.. أحداث سياسية في 2018 أكدت قوة المملكة

الرياض- الوئام:

أحداث سياسية هامة سجلتها المملكة في 2018 أكدت قرارات القيادة الحكيمة، وإنجازات عديدة شهدتها السعودية بما يؤكد أنها لاعب أساسي في المعادلة السياسية الدولية.

قرارات تاريخية اتخذتها القيادة تحمل صفة تاريخية أو تحدث لأول مرة، باتت تشكل ملامح السياسة العربية والدولية لسعودية جديدة، تسارع الخطى لتحقيق رؤية 2030.

رسائل قوية ومهمة تعكس حجم الثقة المطلقة عربية ودوليا في المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يعطي دفعة قوية لتحقيق قيادة المملكة للمنطقة العربية، وتشكيل خريطة سياسية جديدة لنظرة دول العالم إلى المملكة العربية السعودية.

فيديو هام لأبرز الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة، عرضه حساب وزراة الخارجية السعودية، ليسلط الضوء على تلك القرارات السياسية والرسائل الهامة والتحركات الحكيمة على الساحتين العربية والدولية.