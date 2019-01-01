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بقرار وكيل الوزارة للموارد البشرية

ترقية مدير الموارد البشرية بتعليم الطائف للـ “11 “

ترقية مدير الموارد البشرية بتعليم الطائف للـ “11 “
weam.co/564182
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أصدر  وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، بدر البريدي قرارا بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عبدالله بن مساعد الحارثي للمرتبة الحادية عشر
ويعد الحارثي من الكوادر الشابة والمؤهلة الطموحة بتعليم الطائف
“الوئام” تبارك للحارثي هذة الترقية وعقبال الرتب المراتب العليا

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