أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، بدر البريدي قرارا بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عبدالله بن مساعد الحارثي للمرتبة الحادية عشر
ويعد الحارثي من الكوادر الشابة والمؤهلة الطموحة بتعليم الطائف
“الوئام” تبارك للحارثي هذة الترقية وعقبال الرتب المراتب العليا
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بقرار وكيل الوزارة للموارد البشرية
ترقية مدير الموارد البشرية بتعليم الطائف للـ “11 “
أصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية، بدر البريدي قرارا بترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عبدالله بن مساعد الحارثي للمرتبة الحادية عشر