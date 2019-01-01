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مقتل نحو 10 من المليشيات وسقوط عشرات الجرحى في معقل الحوثي

مقتل نحو 10 من المليشيات وسقوط عشرات الجرحى في معقل الحوثي
weam.co/564186
الوئام - واس

حققت قوات الجيش اليمني بمحور علب اليوم انتصارات جديدة، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة اليمنية، معقل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش اليمني شنّت بقيادة العميد ياسر مجلي قائد المحور هجوماً واسعاً, تمكنت خلالهُ من السيطرة على مواقع جديدة كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الإرهابية في مديرية باقم، وقتل ما لا يقل عن عشرة حوثيين وسقط عشرات الجرحى.

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش سيطر على العديد من المواقع الاستراتيجية الجديدة التي كانت الميليشيا الحوثي الإرهابية تتمترس بها، مكبدً إياها خسائر بشرية كبيرة.

وأضاف ذات المصدر أن قوات الجيش ستواصل عملياتها لتضييق الخناق على ما تبقى من أجزاء بسيطة تفصلها عن تحرير مركز مديرية باقم، بعد أن تمكن الجيش من تحرير أجزاء واسعة من المديرية، بينها السلاسل الجبلية المطلة على المركز.

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