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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا وتغلق محطة قطار في مانشستر

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا وتغلق محطة قطار في مانشستر
weam.co/564200
الوئام - متابعات

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا نفذ عملية طعن لـ3 مواطنين، قبل أن يسيطر عليه أفراد من أمن محطة قطار في مانشستر.

وأغلقت السلطات محطة قطار في مانشستر، وفرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

ووفقا لصحف إنجليزية فإنه تم طعن ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في محطة مانشستر فيكتوريا، وقال شهود عيان إنهم رأوا الرجل ينفذ هجومه، وتم استدعاء ضباط من شرطة النقل البريطانية (BTP) قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل في ليلة رأس السنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية إنه تم نقل اثنين من المصابين، وهما رجل وامرأة إلى المستشفى، كما تلقى ضابط BTP العلاج بعد طعنه في الكتف.

 

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