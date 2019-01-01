التعليقات: 0

الرياح السطحية قد تثير الأتربة والغبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
weam.co/564204
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، المدينة المنورة، حائل والجوف.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

روابط ذات صلة

الأرصاد : تدن في الرؤية الأفقية بسبب الضباب في هذه المناطق

الأرصاد : تدن في الرؤية الأفقية بسبب الضباب في هذه المناطق

هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة في الشرقية وجازان

هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة في الشرقية وجازان

هطول أمطار رعدية بالشمالية والشرقية والقصيم

هطول أمطار رعدية بالشمالية والشرقية والقصيم

انخفاض درجات الحرارة بتبوك والجوف والشمالية

انخفاض درجات الحرارة بتبوك والجوف والشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>