أمراض معدية تقتل 2826 شخصاً في الصين 

بكين- الوئام:

سجلت الصين 2826 حالة وفاة نتيجة الأمراض المعدية خلال شهر نوفمبر الماضي، من أصل 636 ألف و722 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة الصينية بأنها سجلت 303 ألف و714 حالة إصابة بأمراض معدية من الفئة (بي) خلال نفس الفترة، ما أسفر عن وفاة 2819 حالة.

فيما تسببت أمراض معدية من الفئة (سي) في سبع حالات وفاة، مبينة أن الحالات تمثلت في الإصابة بأمراض الالتهاب الكبدي الفيروسي والسل والزهري والسيلان والحمى القرمزية، والحمى القلاعية والإسهال المعدي، والإنفلونزا.

وأشارت إلى تسجيل حالة إصابة واحدة بالكوليرا في نوفمبر لكن لم تسفر عن وفاة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابة بمرض الطاعون.