رئيس الفلبين يعترف بـ«فضيحة» ومطالبات بالتنحي

مانيلا - الوئام:

واصل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، تصريحاته المثيرة للجدل، واعترف مؤخرا، بأنه اعتدى جنسيا على امرأة خادمة حين كان يافعا، وسط توقعات بأن يثير التصريح الجديد غضب منظمات الدفاع عن المرأة في البلد الآسيوي.

وقال دوتيرتي، في خطاب ألقاه أواخر ديسمبر الماضي، إنه اعترف لكاهن الكنيسة بهذا الأمر الحميمي، موضحا أنه دخل إلى غرفة خادمة نائمة أثناء صغره، ثم وضع أصابعه على أعضائها التناسلية.

وتأتي اعترافات دوتيرتي المثيرة للجدل، وسط انتقادات مستمرة للرئيس الفلبيني بسبب ما يراه متابعون تحريضا منه على العنف ضد النساء.

وفي شهري يونيو ويوليو الماضيين، تظاهر ناشطون في العاصمة مانيلا لأجل التنديد بأسلوب الرئيس وتصريحاته حول النساء.

وأضاف الرئيس الفلبيني أن محاولته لم تقف عند هذا الحد، بل عاد مجددا في وقت لاحق إلى غرفة الخادمة ولامس أعضاءها التناسلية.

وفي رد على التصريحات، قال حزب “غابرييلا” الذي يضم جمعيات مدافعة عن حقوق النساء، إن على دوتيرتي أن يستقيل لأنه ليس جديرا بتولي منصب الرئاسة.