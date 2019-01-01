نجم للمتابعة في كأس آسيا.. السعودي سالم الدوسري

الرياض- الوئام:

بعد أن خسر منتخب السعودية في نهائي كأس آسيا 2007 أمام العراق، مر الفريق بفترة صعبة انتهت من خلال التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وهو يدخل الآن نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، كأحد المرشحين من أجل الفوز باللقب.

ويبرز في صفوف الفريق المهاجم سالم الدوسري، والذي تألق في السنوات الأخيرة على مستوى النادي والمنتخب الوطني، ليكون أحد أكثر اللاعبين خطورة في الفريق.

من هو سالم الدوسري

الجنسية: السعودية، تاريخ الميلاد: 19-9-1991، المركز: مهاجم، النادي الحالي: الهلال (السعودية)، الأندية السابقة: فياريال (إسبانيا، إعارة).

الخبرة الدولية

بعد أن ظهر في صفوف الهلال عام 2011، حصل سالم الدوسري على أول استدعاء إلى المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم 2014، ورغم خسارة السعودية أمام أستراليا 2-4 في أولى مبارياته الدولية، إلا أن الدوسري نجح في تسجيل هدفه الدولي الأول.

وبعد ذلك بات سالم من اللاعبين المهمين في منتخب السعودية، وسجل في كأس الخليج 2014 هدف الفوز أمام الإمارات، ليحجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل للنهائي.

ورغم الأداء المخيب في كأس آسيا 2015، إلا أن المنتخب السعودي عاد بقوة ونجح في التأهل إلى كأس العالم 2018، وتطور الدوسري خلال هذه الفترة، وسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في المباراة أمام مصر في روسيا.

أسلوب اللعب

رغم أنه يلعب في الأساس كجناح، إلا أن الدوسري يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو الهجوم، وهو يمتاز بالسرعة والقدرة على المراوغة، كما أن تحركاته دون كرة تمنحه القدرة على التسلل خلف المدافعين والتموقع في المواقع الخطيرة.

أما عندما يفقد فريقه الكرة فإن الدوسري يقوم بدور مهم من خلال مساندة زملاءه والمساعدة على استرداد الكرة وإعادة بناء الهجمات.

ماذا ينتظر منه؟

اعتمد مدرب منتخب السعودية خوان أنطونيو بيتزي على إشراك سالم الدوسري في مركز الجناح الأيسر، وينتظر أن يقوم اللاعب بدور محوري في هجمات الفريق.

وبعد أن أمضى 6 أشهر على سبيل الإعارة في نادي فياريال الإسباني، حيث استفاد الدوسري من خلال تطوير قدراته البدنية وعملية اتخاذ القرار، وهي عناصر سيكون لها تأثير مهم خلال المنافسة على لقب كأس آسيا 2019.