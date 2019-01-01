كأس آسيا: عمر السومة في مهمة انتقامية

الرياض- الوئام:

يعول المدرب الألماني بيرند شتيغن على خدمات عمر السومة في خط هجوم المنتخب السوري لكرة القدم، خلال منافسات كأس أمم آسيا، المقررة بعد أيام قليلة في دولة الإمارات العربية.

وأوقعت القرعة المنتخب السوري على رأس المجموعة الثانية برفقة فلسطين والأردن وحاملة اللقب أستراليا.

ويقص المنتخب السوري شريط مشاركتهم في أمم آسيا الأحد المقبل بمواجهة منتخب فلسطين، قبل مواجهة نظيريه الأردني والأسترالي يومي 10 و15 من يناير المقبل، بمنافسات دور المجموعات.

ويأمل المنتخب السوري في الذهاب بعيداً بمنافسات كأس آسيا لتعويض اخفاقهم في الوصول لمونديال روسيا 2018.

وينتظر عمر السومة ورفاقه مباراة انتقامية عندما يواجهوا المنتخب الأسترالي بالجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ يرغبوا في رد اعتبارهم بعد فشلهم في عبور أستراليا بمباراة الملحق المؤهل لمونديال روسيا.

وتوقف الحلم السوري في الوصول لنهائيات كأس العالم 2018 بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام أستراليا بنتيجة 1-2 في مباراة الإياب، التي شهد تسجيل عمر السومة هدفاً لسوريا.