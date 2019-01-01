«تغريدة القنابل» تدفع القيادة الاستراتيجية الأمريكية للإعتذار

واشنطن- الوئام:

اعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على الترسانة النووية للبلاد، عن تغريدة تقول فيها إنها مستعدة إذا دعت الضرورة لإسقاط شيء أكبر بكثير من كرة العام الجديد في نيويورك وتعرض لقطة لطائرة تسقط قنابل.

وقالت التغريدة التي نشرت قبل ساعات من إسقاط الكرة المضيئة إيذاناً بقدوم العام الجديد إنه إذا دعت الضرورة فنحن على استعداد لإسقاط شيء أكبر بكثير من الكرة التي يتم إسقاطها في ميدان تايمز سكوير.

وعرضت اللقطة المصورة قاذفة من نوع “بي-2” وهي تسقط قنابل ويعقب ذلك حدوث انفجارات على الأرض، ولاقت الرسالة الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى حذف الرسالة في وقت لاحق أمس الإثنين من على حساب القيادة الاستراتيجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت رسالة جديدة: تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد لا تعبر عن قيمنا، نحن نعتذر، نحن ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء.