لندن- الوئام:

يستعد فريق آرسنال لاستقبال نظيره فولهام في مباراة الأسبوع 21 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019 ميلادياً والموافق 25 ربيع الآخر هجرياً في مباراة لن يقبل فيها “الجانرز” بأقل من الفوز لتعويض إخفاق الجولة الماضية.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

تعرض المدفعجية في الجولة الماضية لخسارة ثقيلة أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف ليواصل الفريق اللندني الانحصار في المركز الخامس، ويصبح مهدداً بفقدانه مع تحسن نتائج مانشستر يونايتد منذ تعيين النرويجي سولشار.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

وكان فولهام قد حقق الفوز أخيراً على حساب ضيفه هادرسفيلد بهدف نظيف سجله ميتروفيتش في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي شهدت إضاعة العاصي كمارا لركلة جزاء ولكن الفريق لايزال في مراكز الهبوط، لذا فهو بحاجة ماسة إلى استمرار النتائج الإيجابية للهروب من منطقة الخطر.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

يستمر غياب بعض اللاعبين عن آرسنال للإصابة وهُم مافروبوناس، بيلرين ومونريال في الدفاع، ميختاريان وأوزيل في خط الوسط بالإضافة إلى ويلبيك في المقدمة.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

برغم الخسارة المُذلة أمام الريدز، من المنتظر أن يعتمد إيمري على نفس طريقة لعبه في المباريات السابقة بالسيطرة والاستحواذ من أجل محاولة امتلاك منتصف الملعب وعمل زيادة عددية، ومن المتوقع أيضاً أن يُعيد جيندوزي ولاكازيت للتشكيلة الأساسية.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

من المنتظر أن يعود رانييري إلى اللعب بخمسة مدافعين خاصةً مع مواجهة فريق كبير مثل آرسنال خارج ملعبه، وذلك من أجل الحصول ولو على نقطة واحدة وتجنب أي خسارة ثقيلة قد تؤثر معنوياً على فريقه الذي يحتاج إلى حصد النقاط تجنباً للهبوط وعلى أمل خطف نقاط المباراة كاملةً اعتماداً على المرتدات ولن يغيب عن تشكيلة العجوز الإيطالي سوى ثنائي الوسط أنجويسا للإصابة وتشامبرز الذي لن يمكنه اللعب ضد فريقه المُعار منه.

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر 1-1-2019 الدوري الانجليزي

موعد مباراة آرسنال ضد فولهام والقنوات الناقلة

المباراة: ارسنال X فولهام

الملعب: استاد الإمارات

الموعد: الثلاثاء 1 يناير 2019 ميلادياً، 25 ربيع الأخر 1440 هجرياً، الساعة : 5:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت السعودية

الحكم : جراهام سكوت

القناة الناقلة:

beIN SPORTS HD 2

S.Sport Turkey

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1