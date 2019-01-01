لندن- الوئام:

يلتقي فريقي إيفرتون وليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 الدور الثاني. والمواجهة لن تكون سهلة علي الطرفين في إفتتاح الجولة الحادية والعشرين من البطولة الأكثر إثارة في العالم وذلك في لقاء من المنتظر أن يكون مثير خصوصا بعد سقوط إيفرتون في اللقاء الماضي، وحاجته للعودة من جديد.

مشاهدة مباراة ايفرتون وليستر سيتي بث مباشر 1-1-2019- الدوري الانجليزي

بينما يأمل ليستر في العودة هو الآخر بعد هزيمة مفاجئة أمام كارديف سيتي، بعد إنتصار علي حساب كلا من تشيلسي والسيتي علي التوالي.

مشاهدة مباراة ايفرتون وليستر سيتي بث مباشر 1-1-2019- الدوري الانجليزي

تنطلق المواجهة بين فريقي إيفرتون وليستر سيتي في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:30 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ايفرتون وليستر سيتي بث مباشر 1-1-2019- الدوري الانجليزي

موعد المباراة والقنوات الناقلة :

إيفرتون — : — ليستر سيتي الأسبوع: 21

البطولة : الدوري الانجليزي

الموعد: الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر والساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة:

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1