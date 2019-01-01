الخطيب مديرا لقناة “العربية”.. وإعلان مجلس تحرير للقناة

الوئام - متابعات

أعلن وليد بن إبراهيم البراهيم، اليوم، تعيين الدكتور نبيل الخطيب، مديرا عاما لقناتي “العربية” و”الحدث” خلفا لتركي الدخيل، الذي شغل هذا المنصب منذ 29 يناير 2015 وتقدم إليه بالشكر.

كما أعلن عن تأسيس مجلس تحرير للقناتين، برئاسة عبدالرحمن الراشد، وعضوية كل من مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس.

وقال البراهيم: “يهدف تأسيس مجلس التحرير إلى رفد القناتين بأفضل الخبرات، خصوصا أنه يتمتع بالاستقلالية الضرورية لضمان مهنية العمل ومصداقيته”، مضيفا أنه من أبرز مهام مجلس التحرير، القيام بدعم ومؤازرة إدارة قناتي “العربية” و”الحدث” ومنصّاتهما المتعددة، إضافة إلى تطوير القدرات التحريرية والفنية فيهما.

وتابع: “يأتي تعيين الدكتور نبيل الخطيب اليوم من باب الحرص المتواصل على تعزيز أداء “العربية” و”الحدث”، لاسيما أن الخطيب – الذي يعود اليوم إلى عائلته – كان أحد أبرز أركان قناة “العربية” على مدى نحو 13 عاما“.

وختم قائلا: “كلي ثقة بقدرات الخطيب الأكاديمية والمهنية لإدارة هذا الصرح العربي الإخباري الرائد، والارتقاء به نحو مزيد من النجاحات والإنجازات”.

يذكر أن المدير العام الجديد، الدكتور نبيل الخطيب يتمتع بخبرة مهنية واسعة، بالعمل في قطاع تحرير الأخبار التلفزيونية وشؤون الساعة والبرامج الإخبارية، وله مسيرة طويلة في الحقل الأكاديمي والتعليمي والتدريبي.