الوئام - متابعات

يحل فريق توتنهام، الليلة، ضيفا على نظيره كارديف سيتي، في انطلاقة الجولة الـ 21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة توتنهام وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 1-1-2019 الدوري الإنجليزي

يدخل توتنهام اللقاء، وفي جعبته 45 نقطة، وضعته في المركز الثالث في ترتيب المسابقة، وينافس بشدة على وصافة الدوري، فيما يحتل كارديف سيتي المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة، ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج بفارق 7 نقاط عن السيتي، و9 عن توتنهام.

موعد مباراة توتنهام وكارديف سيتي بث مباشر اليوم 1-1-2019 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقان على ملعب كارديف سيتي في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2DH، ويسعى هاري كين، نجم توتنهام للقب هداف البريميرليج، الذي ينافسه عليه محمد صلاح نجم ليفربول، وإيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.