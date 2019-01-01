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ردا على استفسار مواطن

“الجوازات” توضح طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة

“الجوازات” توضح طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة
weam.co/564252
الوئام - متابعات

أوضحت المديرية العامة للجوازات، ردا على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بخصوص طريقة حساب مدة تأشيرات الخروج والعودة.

وأورد أحد المقيمين سؤالا قال فيه: “هل استخراج تأشيرة خروج وعودة لمدة ٦٠ يوما يحتاج إلى دفع رسوم عن كل شهر؟ وهل مدة الإجازة تبدأ من استخراج التأشيرة أم من خروجي من البلد؟”.

وردت الجوازات على السؤال بخصوص مدة تأشيرات الخروج والعودة: إذا محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوماً)، صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا محددة بالأيام أو عوده قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار(.

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