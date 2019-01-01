رسميا.. اليونسكو بدون “دولة الاحتلال”

الوئام - وكالات

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي انسحابها رسميا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” اعتبارا من بداية العام 2019.

وقال سفيرها في الأمم المتحدة، داني دانون، “اليونسكو تسعى لإعادة كتابة التاريخ، وذلك من خلال محاولات لمحو صلة اليهود بالقدس”، وفق ما أوردته وكالة “معا” الفلسطينية.

وأضاف أن “إسرائيل لن تكون عضوا في منظمة هدفها العمل ضدها وتصبح أداة استغلالية يتلاعب بها أعداء إسرائيل”.

من جانبها، قالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، إنها تلقت بلاغا رسميا من الحكومة الإسرائيلية بشأن انسحابها من المنظمة اعتبارا من 31 ديسمبر 2018 وفقاً للقرار الذي اتخذ في 12 أكتوبر الماضي.

معربة عن أسفها لهذا القرار، وأضافت أن “الدول تتحرك بشكل أفضل في كنف اليونسكو للمساهمة في تسوية الخلافات التي تتعلق بمجالات اختصاص المنظمة”.