نجومية مطلقة.. الوحدة يقتنص جوائز الجولة 15 لدوري المحترفين

واس - الوئام:

تمكن نادي الوحدة من حصد النجومية المطلقة في جوائز الجولة الـ 15 بختام الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعد أن نجح مدربه المصري أحمد حسام من الفوز بجائزة مدرب الجولة ، حيث استطاع التغلب على فريق الأهلي في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، في حين ذهبت جائزة أفضل لاعب بالجولة للاعب الفريق الفانزويلي روميلي اوتيرو والذي حصد في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي .

وتمكنت جماهير فريق الوحدة من حصد جائزة الجمهور المثالي في الجولة للمرة الثانية في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بعد أن حصلت عليها في منافسات الجولة السادسة.

ويُمنح الفائزان بجائزة أفضلية الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما، إضافة إلى درع تكريمي ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.