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في خراسات

مسلح من “داعش” يسلم نفسه وأسرته إلى القوات الافغانية

مسلح من “داعش” يسلم نفسه وأسرته إلى القوات الافغانية
weam.co/564263
وكالات - الوئام:

قام مسلح من تنظيم الدولة الاسلامية في خراسان (داعش-خراسان)، بتسليم نفسه و11 من أفراد أسرته، إلى القوات الافغانية في إقليم نانجارهار، الواقع شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الاخبارية الافغانية عن الجيش الافغاني في شرق البلاد القول، إن مسلحا تابعا لتنظيم داعش-خراسان، ويدعى باختان، قد قام بتسليم نفسه و11 من أفراد أسرته إلى قوات حرس الحدود في منطقة آتشين.

من جانبه، لم يؤكد التنظيم النبأ حتى الآن.

يشار إلى أن نانجارها يعتبر من الاقاليم الهادئة نسبيا في الشرق، إلا أن مسلحي تنظيمي داعش-خراسان وطالبان، حاولوا خلال السنوات الاخيرة، توسيع موطئ قدمهم هناك.

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