“أبل” تجهز حلا سريا “ثلاثي الأبعاد” للنسخة المقبلة من “آيفون”

الوئام - متابعات

تستعد شركة “أبل” الأمريكية، في مطلع العام الجديد 2019، لإطلاق تقنية جديدة، تعد سلاحا سريا “ثلاثي الأبعاد” للنسخة المقبلة من هاتف “آيفون”.

وأشار موقع “تومز غايد” التقني المتخصص إلى أن شركة “أبل” تعاقدت مع شركة “سوني” اليابانية لتوفير كاميرات جديدة للنسخ المقبلة لهواتف “آيفون” سيتم تزويدها بالجيل الثالث من مستشعرات الكاميرات، والتي ستوفر تقنية “ثلاثية الأبعاد”.

وسيشمل العقد المبرم ما بين الشركتين تزويد كاميرات “آيفون” بمستشعرات ثلاثية الأبعاد للعدسات الأمامية والخلفية لهواتف “آيفون” المرتقبة، وتساهم العدسات الثلاثية الأبعاد الجديدة في دعم خدمات الواقع المعزز، التي تسعى أبل لتبنيه في هواتفها الجديدة.

وستعمل تلك المستشعرات لهواتف آيفون على مسح كافة الكائنات في المشاهد أو النماذج الثلاثية الأبعاد على نطاق يصل إلى 5 أمتار في محيط الكاميرات، وتستخدم تلك المستشعرات نبضات الليزر غير المرئية لاستشعار العمق وقياسه بدقة، وتحسين التركيز، عند التقاط أي صور، خاصة في الظروف الصعبة وبالليل.