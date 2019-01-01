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“لمسابقات” تصدر جدول الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

“لمسابقات” تصدر جدول الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
weam.co/564269
الرياض- الوئام
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سينطلق يوم الأحد 27 يناير الجاري.
وأوضحت اللجنة، أنه في حال تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا 2019 سيتم تأجيل الجولة 17 لتقام في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلا من موعدها المحدد في 27 و28 و29 يناير الجاري.
وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.

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