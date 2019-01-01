نائب رئيس جامعة هندية للطلاب: إذا استطعت قتل زميلك فافعل

الوئام - وكالات

حث نائب رئيس جامعة هندية، الطلاب، على قتل بعضهم البعض، في حالة نشوب مشاجرة بينهم، بدلا من تقديم “الشكوى” إليه.

وظهر راجا رام ياداف، نائب رئيس جامعة بورفانتشال، في تسجيل مصور، بثته وكالة “إيه. إن. آي” وهو يقول في خطاب: “إذا كنت طالبا في هذه الجامعة، فلا تأتي إلي باكيا”، وتابع “إذا دخلت مرة في شجار فاضربهم وإذا سنحت لك الفرصة اقتلهم سنعتني بالأمر لاحقا”.

وجاءت تصريحات ياداف أمام حشد من الطلبة في غازي بور بأوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان، في ظل أنباء عن تفشي موجة عنف في أنحاء الولاية، التي شهدت مقتل شرطي، السبت الماضي، رشقا بالحجارة أثناء احتجاجات عنيفة.