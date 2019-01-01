قرقاش: 2019 سيشهد انفراجة في الأزمة اليمنية.. ومقاطعة قطر مستمرة

الوئام - متابعات

دعا أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم، إلى حوار يمني داخلي جاد، للتباحث حول الأزمة وكيفية حلها والإشكاليات المعوقة، معبرا عن أن يشهد عام 2019 انفراجة في الأزمة، واستمرار في “الفشل القطري”.

وعبر “تويتر”، قال قرقاش: “في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الامير السابق وعبره يدافع عن ارث أوقع الدوحة في مأزقها”.

وأضاف: “وفي اليمن التحالف العربي في موقع أفضل وسيشهد ٢٠١٩ انفراجات في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من ان يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض اصبحنا اكثر تفاؤلا”.

وفي تغريدة أخرى، أورد قرقاش: “في السياق الأشمل نجد ان المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي اصبح اكثر أهمية ودوره اكبر حضورا بعكس السنوات الماضية”.

واختتم تغريداته قائلا: “وستستمر الامارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة و زخما عبر برنامجها الداخلي الطموح والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد”.