بلدية غرب الدمام تضبط 51 دراجة نارية

واس - الوئام:

تواصل بلدية غرب الدمام حالياً حملتها على الدراجات النارية المخالقة للأنظمة والسلامة، في المواقع الواقعة على جانبي طريق الدمام – الرياض السريع، والتي تأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #كذا_أحلى.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة المنطقة الشرقية ضمن حملة مشتركهة ضبطت 51 دباباً مخالفاً يتم تأجيرها دون الأخذ بأنظمة السلامة إضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك .

وأضاف القحطاني أنه تم حجز جميع الدبابات المخالفة تمهيداً لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الحملات هي امتداداً للحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مشدداً على أن البلدية تواصل تكثيف جولاتها على جميع المخالفين، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز 940 .