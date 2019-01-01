شاب إنجليزي يكسب 1270 دولارا في الساعة مستغلا الشبه بالأمير هاري

الوئام - وكالات

من بين 6 شبان يشبهون الأمير هاري، دوق ساسيكس، أصبح ريس ويتوك، الشاب الإنجليزي الأكثر تحقيقا للربح بسبب هذا الشبه الشديد

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن ريس ويتوك، البالغ من العمر 35 عاما، يشبه الأمير هاري في الملامح والطول ولون الشعر، وبدأ التركيز على هذا الرجل بعد زواج دوق ساسيكس قبل نحو عام من الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

وقال ويتوك، الذي يعمل في الأصل بمجال العقار، إنه يكسب ألف جنيه إسترلينين بما يوازي1270 دولار أميركي تقريبا، خلال الساعة الواحدة، مقابل الظهور على هيئة الأمير هاري وتجسيد شخصيته.

وأضاف أنه واحد من بين ستة أشخاص يشبهون الأمير هاري، مشيرا إلى أنه تواصل مع إحدى وكالات اختيار المواهب سنة 2011 حين لاحظ وجود الشبه مع الأمير هاري، لكن بعد زواج هاري، صار الشبيه يتلقى دعوات كثيرة حتى يحضر الأنشطة، وسافر إلى هونغ كونغ حتى يشارك في عيد ميلاد أحد الأثرياء، الذي طالب بوجود شخص يمثل دور أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية.

ووقع شبيه الأمير عقودا مع عدة وكالات مختصة في تنظيم الأنشطة، والطريف في الأمر أنه يظهر إلى جانب نساء يشبهن زوجة هاري، ميغان ماركل، للدرجة التي جعلته هو نفسه يتسائل كلما التقط صورا جديد، حسب قوله: “هل هذا أنا أم إنه الأمير هاري؟”.