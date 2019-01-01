إيران: القوات الخاصة تتصدى لتجدد مظاهرات الطلاب.. والاشتباكات تحتدم

الوئام - وكالات

ذكرت حسابات ناشطين إيرانيين أن قوات خاصة من الأمن الداخلي الإيراني انتشرت في الشوارع المؤدية إلى جامعة طهران، ومنعت تشكيل رابع تجمع احتجاجي.

وذكرت مؤسسة “شهرونديار” المدنية، عبر حسابها على موقع ” تويتر” أن قوات الأمن شكلت طوقا أمنيا لمنع دخول أي طالب، أو مواطن، للحرم الجامعي، خوفا من تجدد الاحتجاجات.

كما وثق الناشطون مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل، تظهر عددا كبيرا من سيارات الشرطة تقف أمام مدخل الجامعة بالإضافة إلى عناصر الأمن الذين يستقلون دراجات نارية ويجوبون الشوارع المحيطة بها.

كما أظهر أحد المقاطع اشتباك عدد من المواطنين مع عناصر الأمن الذين أرادوا اعتقال سيدة من بين التجمع الطلابي إلا أنهم منعوهم من القيام بذلك.

وكان طلاب جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، تظاهروا أمس، لليوم الثالث على التوالي، على خلفية انقلاب حافلة أودت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين، وكرروا مطالبتهم بضرورة إقالة المسؤولين وخاصة رئيس جامعة آزاد، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد خامنئي، متهمين إياهم بالتقصير في حياة الطلاب لعدم تحديث أسطول النقل المتهالك.