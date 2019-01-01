“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 7798.39 نقطة

الوئام- واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 28.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7798.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, والأهلية, وإتحاد الخليج, وسايكو، ودور الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأسماك، والباحة, والمجموعة السعودية، والصادرات, وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.29% و 8.81%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ومجموعة السريع, والأسماك, وأمانة للتأمين, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك، والإنماء, وسابك, وأمانة للتأمين، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 3.72 نقطة ليقفل عند مستوى 2517.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 263 صفقة.