مدير “الأغذية العالمي” يحذر زعيم المليشيا الحوثية بعد سرقة المساعدات

الوئام - وكالات

قال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن المسح الذي أجرته الوكالة أظهر أن المساعدات لا تصل إلا إلى 40% من المستفيدين المستحقين في العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وهدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، بتعليق بعض شحنات المساعدات إلى اليمن إذا لم تقم مليشيا الحوثي بالتوقف عن السرقة والاحتيال في توزيع المواد الغذائية، محذرا من أن التعليق سيؤثر على نحو 3 ملايين شخص.

ونقلت “أسوشيتد برس” مضمون رسالة بيسلي التي جاء فيها: “إذا لم تتصرف خلال 10 أيام، فلن يكون أمام برنامج الأغذية العالمي خيار سوى تعليق المساعدة، التي تذهب إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص”، مشددا على أن “هذا السلوك الإجرامي يجب أن يتوقف على الفور”.

وذكرت الوكالة أن الإنذار النهائي لبرنامج الأغذية العالمي كان بمثابة تحذير قوي لم يسبق له مثيل، يشير إلى أن الفساد زاد من خطر المجاعة في اليمن، حيث خلقت حرب أهلية دامت أربع سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم.