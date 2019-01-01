مليشيا الحوثي تحتجز 88 سفينة إغاثية وتجارية وتنهب 697 شاحنة

وكالات - الوئام:

قالت اللجنة العليا للإغاثة إن مليشيا الحوثي الانقلابية احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة، خلال الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن من بين السفن 34 احتجزتها لأكثر من 6 أشهر، حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافة إلى استهداف المليشيا 7 سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر، منها 4 سفن سعودية وسفينتين إماراتيتين وسفينة تركية في البحر الأحمر.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن أمس الاثنين، في بيان له “عن تلاعب الحوثيين في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم”.